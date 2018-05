Finalizado trabalho de recapeamento da Av. Getúlio Vargas em Cuiabá

A via receberá agora a execução de toda sinalização viária horizontal e vertical

Executado pela Prefeitura de Cuiabá, o trabalho de recapeamento segue avançando ao longo da região central. Em abril deste ano, a intervenção teve início na Avenida Getúlio Vargas e, após um mês de trabalho, foi finalizada nesta semana. No total, a obra de requalificação asfáltica englobou uma extensão equivalente a 1,3 km e entrará agora na fase de revitalização da sinalização horizontal e vertical. A medida segue o planejamento do Município de promover a melhoria na infraestrutura, por meio do programa “Minha Rua Asfaltada”.

Com o objetivo de construir novos pavimentos e restaurar a malha viária antiga, o “Minha Rua Asfaltada” está contemplando com obras de drenagem e asfaltamento pelo menos 25 bairros das diferentes regiões da Capital. Dentro do plano de recapeamento, o programa começou as atividades ainda em 2017 e intensificou o andamento neste ano, a partir da assinatura de uma ordem de serviço para a execução da recuperação das principais ruas, travessas e avenidas do município.

“O nosso programa de asfaltamento nasceu nos bairros da periferia e, neste momento, já estamos com mais de 156 km sendo executados. Nossa meta é ousada, onde pretendemos fazer 600 km de pavimento novo, durante os quatro anos de gestão. A partir do nosso mote de oferecer um trânsito mais humanizado, resolvemos amplificar a ação para as grandes avenidas, promovendo uma restauração completa em asfaltos que já tiveram seu prazo de vida útil ultrapassado. Estamos conseguindo alcançar os objetivos traçados e temos a certeza que continuaremos avançando na construção de uma Cuiabá cada vez melhor”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

Na Getúlio Vagas, o trabalho foi feito no período noturno e dividido em duas partes. A primeira compreendeu o percurso situado entre as avenidas Ten. Cel. Duarte e Presidente Marques. Na sequência, a equipe com mais de 30 trabalhadores, também atuou no prolongamento que se inicia na Avenida São Sebastião e segue até a Rua Estevão de Mendonça. Somente na área central, a Prefeitura irá efetuar mais de 13 km de reestruturação viária, com um investimento na ordem de R$ 5.181.650,00.

“Concluímos a Getúlio Vargas e agora iremos transferir a equipe para Rua Cândido Mariano. Nela adotaremos o mesmo procedimento de trabalho noturnos, que tem nos proporcionado uma maior agilidade no serviço e, ao mesmo tempo, a diminuição nos impactos causados à população. É uma melhoria que estamos tomando como ponto de partida essas vias com um fluxo muito grande, mas que, posteriormente, ampliaremos para outras situadas em bairros mais afastados. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que o mesmo cuidado que apresentamos com a região central também seja estendido para as comunidades mais carentes”, pontua o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

Melhoria na infraestrutura

Ao todo, a Prefeitura está investindo, nesse primeiro semestre de 2018, cerca de R$ 11 milhões para a recuperação de mais de 26 km de pavimentação nas principais vias de Cuiabá. Até o momento, já foram realizados trabalhos nas avenidas Isaac Póvoas, Edgar Vieira e Jurumirim. Está também no cronograma, a requalificação em aproximadamente 10 km da Avenida Fernando Corrêa da Costa.

No ano passado, além da Rua Juriti, situada no bairro Recanto dos Pássaros, e a Avenida Principal do Novo Paraíso II, o Município também executou o serviço na alça do contorno do viaduto da Miguel Sutil, e outros 4 km na Avenida Historiados Rubens de Mendonça (Av. do CPA).