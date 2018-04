Bairro Pedra 90 recebe sua primeira lotérica

O bairro Pedra 90, em Cuiabá, recebe sua primeira Casa Lotérica almejada pelos moradores há muitos anos tagos como pagar boletos, efetuar pequenos saques, enfim ter no bairro os serviços que as lotéricas oferecem. A alternativa anterior era deslocar-se até o Coxipó onde há uma agência da Caixa Econômica.

A vinda desta Casa Lotérica é uma conquista que foi liderada por Alex Rabelo , conhecido como “O Amigo do Bairro” e lideranças da região que acompanhavam o seu trabalho pelas redes sociais; Alex começou a reunir forças com os comerciantes e moradores do Pedra 90 com lideranças políticas de Mato Grosso para buscar a tão sonhada lotérica para atender o bairro.

Fizeram parte da comissão Alex Rabelo, Mário Benevides, Jean, Gesiel é o então deputado federal Tampinha que levou a necessidade até a Superintendência da Caixa Econômica Federal e o superintendente Moacir, garantiu que iria mandar o gerente diretor de lotéricas Senhor Paulo visitar o Bairro Pedra 90, para avaliar se a demanda da região comportaria a lotérica. Surpreso com o que viu, começou o processo para a liberação do empreendimento, agora já em funcionamento para satisfação e conforto dos moradores que não mais precisam deslocar-se do seu bairro para acessar os serviços ofertados.



Os moradores da região, capitaneados por Alex Rabelo agora pleiteiam a instalação de um Ganha Tempo para atender o bairro Pedra 90 e região.

Assessoria