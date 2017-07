AMM e Funasa viabilizam investimentos em poços artesianos

A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estão formatando uma parceria para viabilizar a perfuração de poços artesianos na zona rural e urbana em todo o estado. Por meio da Central de Projetos, a entidade municipalista oferecerá apoio técnico para a realização dos estudos geofísicos necessários. Um termo de cooperação entre as entidades será assinado no dia 10 de julho, após a abertura da 1ª Marcha a Cuiabá – Prefeitos e Vereadores em Defesa dos Municípios Mato-grossenses.

De acordo com o presidente da AMM, Neurilan Fraga, a parceria irá possibilitar o atendimento dos pequenos produtores que ainda não têm acesso ao fornecimento regular de água. “Sabemos que o acesso à água é fundamental para que os assentamentos se desenvolvam, por que possibilita o aumento da produção e, consequentemente, ajuda a fomentar e fortalecer a agricultura familiar no estado”, ressaltou.

A coordenadora de Projetos da Associação, Ana Catarina Souza, explicou que o termo prevê a disponibilização de dois geólogos que compõem o corpo técnico da entidade para a realização do trabalho de campo. “Os nossos profissionais irão visitar os municípios associados realizando os estudos, que indicarão o local mais indicado para a instalação do poço. Além disso, a instituição irá elaborar, sem nenhum custo para as prefeituras, os projetos executivos”, completou.

Atualmente, o estudo geofísico para a elaboração desse tipo de projeto é de responsabilidade dos municípios. O levantamento chega a custar R$ 15 mil, variando conforme a dificuldade de acesso ao local onde se pretende realizar a perfuração. No convênio com a Funasa, as prefeituras precisarão disponibilizar apenas a bomba e o reservatório.

“A AMM está contribuindo para o desenvolvimento e economicidade dos municípios em todo o processo, desde a realização dos estudos até a elaboração e aprovação do projeto”, frisou Ana Catarina.

O equipamento necessário para a realização dos estudos geofísicos será disponibilizado por período pré-estabelecido pela Funasa. Após a elaboração dos projetos, a fundação também irá custear a perfuração dos poços. “A Funasa dispõe de orçamento de cerca de R$ 4 milhões para a perfuração de poços artesianos no estado”, destacou o superintendente regional da Funasa, Francisco Holanildo.

Os municípios contemplados serão selecionados de acordo com a demanda, sendo que os assentamentos terão atendimento prioritário.

AMM