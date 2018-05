AMM comemora 35 anos em defesa dos municípios de Mato Grosso

A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM comemora nesta sexta-feira (04) 35 anos em defesa do municipalismo. Desde a sua fundação, a entidade trabalha para garantir o fortalecimento dos municípios do estado, através da atuação política e representativa e da prestação de serviços técnicos às prefeituras. A instituição é referência nacional pela ampla assessoria direcionada aos municípios, nas áreas técnica, administrativa, comunicação, jurídica, contábil, de engenharia, entre outros.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, que comanda a entidade desde 2015, ressaltou a importância da integração dos prefeitos de todas as regiões para o crescimento da instituição. “Nesta data especial, precisamos agradecer aos gestores municipais que mantiveram uma relação próxima, integrada, que se filiaram, valorizaram e contribuíram para o crescimento da Associação nesses últimos anos”, frisou.

Para o municipalista, a união do movimento municipalista contribuiu para o avanço das pautas nas esferas estadual e federal. Fraga destacou que a atuação política da AMM, com o apoio dos prefeitos de todas as regiões, resultou em conquistas que ajudaram a amenizar as dificuldades financeiras que os municípios estão enfrentando. “Podemos destacar o aumento dos valores repassados pelo estado para o transporte escolar e na esfera federal a liberação do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações-FEX e o Auxílio Financeiro aos Municípios”, acrescentou.

No último ano, a entidade também cobrou a regularização dos repasses estaduais para a saúde, Fundo Estadual e Transporte e Habitação – Fethab e Transporte Escolar e denunciou aos órgãos de controle a retenção por parte do Governo do Estado dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

A Associação ainda trabalhou em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Governo do Estado em diversos temas de interesse dos municípios. A entidade municipalista participou da criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que deve revolucionar a aquisição de medicamentos em todo o estado.

Com a implementação de um novo modelo de gestão, a atual diretoria colocou em prática várias ações, como o enxugamento do quadro funcional, alterações no organograma, remanejamentos e investimentos para garantir mais eficácia técnica. A iniciativa garantiu a reforma e ampliação da sede em Cuiabá, com melhorias na estrutura técnica de atendimento aos gestores e técnicos municipais.

“A AMM cresceu em todos os sentidos. É perceptível a satisfação dos prefeitos com os serviços prestados aqui, seja nas áreas de projetos, jurídica, apoio e técnica, seja com a economia proporcionada pelo Jornal Oficial ou com as campanhas publicitárias, que buscaram esclarecer para a população as dificuldades que os municípios estão enfrentando”, avaliou o presidente.

Histórico – A AMM foi fundada em 4 de maio de 1983 com o objetivo de congregar e defender os interesses dos municípios; liderar as lutas municipalistas, fazendo a interlocução junto aos poderes no âmbito federal e estadual; prestar assistência técnica, jurídica, administrativa e educativa; ajudar a elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento dos municípios associados; promover cursos de capacitação, congressos, simpósios, seminários e reuniões para debates de problemas técnicos e administrativos dos municípios, entre outros.

O primeiro presidente foi o então prefeito de Cuiabá, Anildo Lima Barros (1983/1985), seguido por: Darcy Capistrano de Oliveira (1985/1987), de Diamantino; Fausto de Souza Faria (1987/1989), de Rondonópolis; Evaldo Jorge Leite (1989/1991), de Colíder; João Batista Rodrigues Alves (1991/1992), de Barão de Melgaço; Aparecido Briante (1992/1993), de São José do Rio Claro; Hélio Antunes Brandão Filho (1993/1995), de Jangada; Vilceu Marchetti (1995/1997), de Primavera do Leste; Jair Benedetti (1997/1999), de Comodoro; Érico Piana Pinto Pereira (1999/2000 – 2001/2002), de Primavera do Leste; Ezequiel Ângelo Fonseca (2003/2004), de Reserva do Cabaçal; José Aparecido dos Santos (2005/2006), de Nova Marilândia – Reeleito para o biênio (2007/2008); Pedro Ferreira de Souza (2009/2010), de Jauru; Meraldo Figueiredo Sá (2011/2012), de Acorizal; Valdecir Luiz Colle (2013/2014), de Juscimeira; Neurilan Fraga (2015/2016), de Nortelândia.

