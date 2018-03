Segurança pública é tema de reunião hoje entre Temer e governadores

A segurança pública é o principal tema da reunião que o presidente Michel Temer comandará hoje (1º), às 11h, no Palácio do Planalto. Foram convidados todos os governadores, ministros, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia.

Ontem (28), Temer disse, em entrevista à rádio Jovem Pan, que a intervenção federal no Rio de Janeiro vai restabelecer a ordem no estado. Ele defendeu que a ação “significa cumprir rigorosamente a lei, e, portanto, combater a criminalidade”

Além disso, de acordo com o presidente, o governo federal também deve investir em programas sociais no Rio. “Ao lado da segurança pública, o combate à criminalidade tem que se conectar com programas de natureza social”, explicou.

Para reforçar as ações na segurança pública, o presidente da República criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, sob o comando do ministro Raul Jungmann. A pasta vai integrar as estratégias de segurança pública em todos os estados do país.

ABr