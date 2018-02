IBGE divulga o rendimento domiciliar per capita 2017

O IBGE divulga hoje os valores dos rendimentos domiciliares per capita referentes a 2017 para o Brasil e Unidades da Federação, calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU). Esta divulgação atende ao disposto na Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores. São considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes de todos os moradores, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras entrevistas do 1 o , 2 o , 3 o e 4 o trimestres da PNAD Contínua de 2017.

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo Unidades da Federação – 2017 Unidade da Federação Média Rendimento per capita Brasil R$ 1.268 Rondônia R$ 957 Acre R$ 769 Amazonas R$ 850 Roraima R$ 1.006 Pará R$ 715 Amapá R$ 936 Tocantins R$ 937 Maranhão R$ 597 Piauí R$ 750 Ceará R$ 824 Rio Grande do Norte R$ 845 Paraíba R$ 928 Pernambuco R$ 852 Alagoas R$ 658 Sergipe R$ 834 Bahia R$ 862 Minas Gerais R$ 1.224 Espírito Santo R$ 1.205 Rio de Janeiro R$ 1.445 São Paulo R$ 1.712 Paraná R$ 1.472 Santa Catarina R$ 1.597 Rio Grande do Sul R$ 1.635 Mato Grosso do Sul R$ 1.291 Mato Grosso R$ 1.247 Goiás R$ 1.277 Distrito Federal R$ 2.548

A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar que, a cada trimestre, capta informações socioeconômicas e demográficas em cerca de 211 mil domicílios, em aproximadamente 16 mil setores censitários, distribuídos em cerca de 3,5 mil municípios.

