Greve geral convocada pelas Centrais Sindicais. Acompanhe.

Aeroportos no Rio operam normalmente, mas bloqueios de grevistas geram trânsito

Na Avenida Brasil, um grupo de manifestantes caminha em direção à Rodoviária, provocando interdições na pista central do sentido Centro, altura do INTO. Na Linha Vermelha, trânsito congestionado no sentido Baixada, desde o Fundão até o acesso à Ilha. Reflexos da manifestação na Avenida 20 de Janeiro.

Por volta das 7h, Manifestantes bloquearam o trânsito perto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Eles estão no saguão do aeroporto. Em Guarulhos, um grupo está na Rodovia Hélio Smidt, mas bloqueia apenas uma faixa. O trânsito é lento no acesso ao Aeroporto de Cumbica. Apesar dos protestos, os voos não são afetados, conforme a Infraero.

Bancos, escolas e parte do comércio estão fechados. O sistema de transporte público (ônibus e metrô) está funcionando, mas com a frota reduzida. Na capital pernambucana, o protesto geral tem concentração marcada para as 15h na Praça do Derby, com ato seguido de caminhada. Por Monica Bernardes

A BR 428, em Petrolina, interior do Recife, está interditada no quilômetro 180. A BR 408, em Paudalho, bloqueada nos dois sentidos, próximo a Guadalajara. Em Prazeres, na BR 101, o bloqueio está localizado no quilômetro 80, sentido Cabo de Santo Agostinho e em Goiana.

Na Avenida Brasil e Linha Vermelha, vias expressas usadas por quem segue para o Tom Jobim e também para chegar à Baixada Fluminense e à zona oeste também foram montados bloqueios, mas no sentido centro. Há engarrafamento. O mesmo na Rodovia Niterói-Manilha. A cidade do Rio está em estado de atenção desde as 6h20, por conta da greve. Ônibus, trens, barcas e metrô não pararam. Por Roberta Pennafort

Cerca de 200 trabalhadores do campo e da cidade trancaram a BR 290, no KM 400, em Santa Margarida, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A convocação da CUT para a greve geral

A greve desta sexta-feira, 30, que está mobilizando milhares de trabalhadores em todo o Brasil vai denunciar mais uma vez os riscos que a aprovação das reformas de Temer representam para a classe trabalhadora e para o País. É mentira o discurso do governo de que vai ter geração de emprego. O que vai ter é o bico institucionalizado, o fim do emprego formal, que garante direitos conquistados, como férias e 13º salário.

E a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na noite desta quarta-feira, 28, do parecer favorável a reforma Trabalhista que promoverá um retrocesso de mais de 80 anos na legislação Trabalhista brasileira, vai mobilizar ainda mais categorias.

Para a CUT, a única saída para impedir que o plenário do Senado aprove a reforma é parar o Brasil, ocupar as ruas e o Congresso Nacional. A classe trabalhadora corre o risco de ser submetida a condições de trabalho semelhantes a que tínhamos na época da escravidão e isso não vamos aceitar de braços cruzados. Estamos cumprindo o nosso papel de organizar, mobilizar, pressionar, fazer greve.

É inadmissível um presidente querer se manter no poder aprovando a pauta patronal – da Fiesp, CNI e congêneres – de retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Mais grave ainda é que esse presidente não tem legitimidade nem moral e é o primeiro da história do Brasil a ser oficialmente denunciado por corrupção.

Os sindicatos filiados à CUT fizeram centenas de assembleias e a greve do dia 30 foi aprovada por unanimidade.

Confira abaixo as categorias que vão parar e locais onde realizaremos atos:

Em São Paulo, a concentração para o ato público tem início às 16h, em frente ao vão livre do MASP, na Avenida Paulista, na capital. Depois, tem caminhada até a Prefeitura de SP, onde os manifestantes vão denunciar as privatizações.

ACRE

– Bancários

– SINTEAC

– Urbanitários

– Correios

– ADUFAC

– SINDACS

– SINPOSPETRO

– SINTEST

– Auditores fiscais

– Vigilantes

— 8h ato em frente Ao Palácio do Governo do Estado, em Rio Branco. Na sequência, haverá uma caminhada até o centro da Capital.

ALAGOAS

– Bancários;

— 6h ato no Coreto de Delmiro Gouveia

— 8h ato na Praça dos Martírios, centro de Maceió

— 13h30 ato na Praça Luis Pereira Lima, em Arapiraca

AMAZONAS

— 8h ato na Praça do Congresso, em Manaus

AMAPÁ

— 8h ato na Praça da Bandeira, em Macapá.

BAHIA

– Ferroviários

– Petroleiros

– Químicos

– Servidores públicos federais; estaduais e municipais; previdenciários;

– Correios;

– Vigilantes;

– Metalúrgicos;

– Comerciários;

– Professores;

– Sentir;

– Sindiferro;

– Sindicato dos profissionais em pesquisa;

– Sindiborracha;

– Sindicatos da agricultura familiar;

– Sintercoba;

– Sindalimentação

– Rodoviários que estão em fase de negociação final.

— 6h30 tem manifestação no Iguatemi

— 15h tem manifestação em Campo Grande, em Salvador

CEARÁ

– Transporte

– Educação

– Comércio e Serviço

– Metalúrgicos

– Servidores Públicos

– Bancários

– Rurais (CUT) vão reforçar os atos

— 7h30 ato em frente à Caixa Economica, em Iguatu

— 9h tem concentração para o ato na Praça da Bandeira, em Fortaleza.

DISTRITO FEDERAL

– Metroviários vão parar 24 horas

– Rodoviários

– Urbanitários

– Trabalhadores em telecomunicação

– Bancários,

– Professores

– Correios

– Comerciários;

– Professores

– Saúde

– UnB

– Judiciário

– MPU

Serão realizados atos descentralizados em várias cidades do entorno:

— 6h Ato nas empresas Eletro Norte e Furnas / Setor Comercial Norte Q 6 Blocos B/C – Asa Norte

— 6h Ato na sede de Furnas, na Av. Noroeste Qn 431 Conjunto A C D, 214 – Samambaia Sul

— 8h Ato frente ao Prédio da Oi, na SCS. Q. 2 Edifício Brasil Telecom Estação Telefônica Centro

— 8h Ato em Formosa, concentração será na Praça Anisio Lobo

— 8h Ato em Brazlândia, concentração Estacionamento do BRB (Quadra 3, Bloco B Lotes 6/10

— 9h Ato no Paranoá, concentração será no Terminal Rodoviário

— 9h Ato em Defesa da Educação, na Praça do Relógio – Taguatinga

ESPÍRITO SANTO

– Metroviários

– Metalúrgicos

– Professores

– Construção civil

– Eletricitários,

– Comerciário,

— 12h tem ato na Assembleia Legislativa, em Vitória.

GOIÁS

– Bancários

– Transporte

– Educação

– Saúde

– Servidores públicos estaduais, federais e municipais

– Trabalhadores das escolas particulares.

— A concentração para o ato será a partir das 8h, na Praça Cívica, em Goiânia.

MARANHÃO

– Urbanitários

– Servidores Federais

– Servidores Estaduais

– Professores das redes estadual, municipal e Universidades

— 6h30 Concentração em frente ao Porto de Itaqui e ato político na sequência

MINAS GERAIS

– Educação

– Saúde

– Bancários

– Aeroviários

– Urbanitários

– Metroviários

— 9h concentração para o ato será na Praça da Estação, na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte.

— 9h ato na Praça da Estação, em Juiz de Fora.

MATO GROSSO

– Bancários

– Educação

– Servidores Federais

– Rodoviários,

— 15h, tem ato na Praça Ipiranga, centro de Cuiabá.

MATO GROSSO DO SUL

– Educação

– Bancários

– Construção Civil

– Servidores Públicos Estaduais e Federais

— 9h – Ato na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande

PARÁ

— 7h30, em Marabá, tem concentração em frente ao estádio Zinho Oliveira, de onde partirão em caminhada até o bairro Cidade Nova.

— 7h, em Marituba, região metropolitana de Belém, os manifestantes se concentrarão às 7h na entrada da Alça Viária.— 8h,concentração para o ato em frente ao Mercado Municipal de Alatamira.

— 8h concentração do ato será em frente à Praça São Sebastião. De lá, os manifestantes devem seguir até a Câmara Municipal. Em Santarém, a paralisação será puxada pelo Fórum Sindical e Popular, que congrega 27 entidades.

— 11h ato na Praça da República, em Belém, com caminhada até o bairro São Brás.

PERNAMBUCO

– Bancários

– Metroviários e Conexos

– Docentes Universidade Federal de Pernambuco

– Metalúrgicos

– Vigilantes

– Farmacêuticos

– Professores da Rede Particular

– Professores Municipais

– Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social

– Servidores no Poder Legislativo

– Servidores Administrativos de Apoio Fazendário da Secretaria da Fazenda

– Auditores Fiscais e Julgadores Tributários de Pernambuco

– Servidores Municipais do Recife

– Trabalhadores em Educação de Pernambuco

– Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife

– Policiais Civis

– Trabalhadores de Tecnologia da Informação (TI)

– Servidores e professores municipais do Paulista.

– Servidores municipais de Abreu e Lima

– Petroleiros que atuam no Complexo de Suape/Ipojuca.

– Trabalhadores da construção civil

– Servidores públicos federais – Servidores do Instituto Federal de Pernambuco

– Trabalhadores portuários

– Professores de Gravatá

– Assistentes sociais

– Agentes comunitários de saúde

– Trabalhadores em asseio e conservação

— 15h ato Político-Cultural, Arraiá da Greve Geral, na Praça da Democracia, no Derby, em Recife.

PIAUÍ

— 8h inicio a concentração para o ato na Praça Rio Branco, em Teresina.

PARANÁ

– Motoristas e cobradores de ônibus

– Correios

– Garis

– Servidores municipais

– Bancários

– Petroleiros

– Técnicos da Saúde

– Servidores da Justiça Federal

– Vigilantes

– Metalúrgicos

– Professores e todo pessoal da Educação

— Curitiba: a CUT, demais centrais e movimentos sociais promoverão atividades durante todo o dia com suas bases, com uma grande concentração na Boca Maldita, às 12h.

— Araucária – 8h30 em frente à Prefeitura

— Cascavel – 8h30 na Unioeste (palestra) / 10h ato público no Núcleo Regional de Educação

— Foz do Iguaçu – 8h no Bosque Guarani

— Guarapuava – 8h30 na Praça 9 de Dezembro

— Londrina – 9h no Calçadão

— Maringá – 9h em frente ao INSS.

— Paranavaí – 9h em frente à Prefeitura

— Ponta Grossa – 8h30 na Praça Barão de Guaraúna

RIO DE JANEIRO

– Petroleiros

– Bancários

– Professores

– Universidades

– Servidores públicos estaduais e municipais

– Metalúrgicos

– Vigilantes

— 17h tem ato na Candelária

RIO GRANDE DO NORTE

– Educação

– Saúde

– Bancários

– Servidores municipais federais e estaduais

– Ferroviários terceirizados

– Petroleiros

— 7h30, em Currais Novos, concentração em frente à Rodoviária

— 8h, em Caicó, concentração na Praça da Alimentação e caminhada até o Centro Administrativo

— 15h, em Mossoró, tem ato em frente a Igreja do Alto de São Manoel.

— 15h, em Natal, Concentração em frente ao IFRN (Salgado Filho) e caminhada até Mirassol

RIO GRANDE DO SUL

– Metalúrgicos

– Sapateiros

– Bancários

– Professores públicos e privados do Estado

– Servidores municipais de várias cidades

– Metroviários

– Servidores da Justiça e do quadro geral do estado

— 9h ato em Caxias

— 10h ato em Pelotas

— 12h ato no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

— 12h ato em Rio Grande

— No RS os militantes também realizarão piquetes nos rodoviários em várias cidades

RONDÔNIA

— 8h, tem concentração para o ato na Praça das Três Caixas D’Água, em Porto Velho.

— 15, em Ji-Paraná, ato com passeata. Concentração na Rua Idelfonso da Silva e caminhada até a Praça do Trevo

RORAIMA

– Professores da UFRR

– Às 6h concentração em frente ao IBAMA, Av. Brig. Eduardo Gomes

– Às 9h carreata saindo do Centro Cívico, em Boa Vista

SERGIPE

– Rodoviários

– Agentes Comunitários de Saúde de Aracaju – SACEMA

– Agentes de Saúde e Agentes de combate as Endemias de Itabaiana

– SINDACS

– Assistentes Sociais – SINDASSE

– Auditores Fiscais – SINDIFISCO

– Bancários – SEEB

– Comerciários de Aracaju – SECA

– Comerciários de Arauá – SECAR

– Comerciários de Boquim – SECBO

– Comerciários de Itabaianinha – SECI

– Educadores Sociais – SINTS

– Empregados em Supermercados – SESES

– Empregados em Supermercados – SINDESUPES

– Enfermeiros – SEESE

– Engenheiros de Sergipe – SENGE/SE

– Fisioterapeutas – SINTRAFAS

– Médicos do Estado de Sergipe – SINDIMED

– Nutricionistas – SINDINUTRISE

– Professores da UFS – ADUFS

– Professores de Aracaju – SINDIPEMA

– Professores do Estado de Sergipe – SINTESE

– Psicólogos – SINPSI

– Servidores da Barra dos Coqueiros – SINDIBARRA

– Servidores de Amparo do São Francisco – SINDIAMPARO

– Servidores de Campo do Brito – SINDIBRITO

– Servidores de Canindé – SINDISERV Canindé

– Servidores de Cristinápolis – SINDSERVE Cristinápolis

– Servidores de Divina Pastora – SINDIPASTORA

– Servidores de Estância – SINDSEME

– Servidores de Malhada dos Bois – SINTRAM

– Servidores de Malhador – SINDSERVE Malhador

– Servidores de Monte Alegre – SINTEGRE

– Servidores de Nossa Senhora da Glória – SINDISERV Glória

– Servidores de Poço Verde – SINDISERV Poço Verde

– Servidores de Propriá – SINDSERVE Propriá

– Servidores de Riachuelo – SINDISERV Riachuelo

– Servidores de Socorro – SINDSOCORRO

– Servidores do Estado de Sergipe – SINTRASE

– Servidores do IFS – SINASEFE

– Servidores do Judiciário – SINDIJUS

– Servidores Federais (Ebserh e Ibama) – SINTSEP

– Técnico-administrativos da UFS – SINTUFS

– Técnicos de Segurança do Trabalho – SINTEST

– Trabalhadores da Indústria de Cimento, Cal e Gesso – SINDICAGESE

– Trabalhadores das Telecomunicações – SINTTEL

– Trabalhadores dos Correios – SINTECT

– Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Aracaju – SINTTRA

– Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural (Emdagro) – SINTER

– Trabalhadores em Sindicatos, Federações e Associações – SINTES

– Trabalhadores na Agricultura – FETASE *Mobilização dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 74 municípios

– Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe – SINTASA

– Vigilantes do Setor Público – SINDVIPSE.

— 14h concentração para o ato na Praça General Valadão, em Sergipe.

SANTA CATARINA

– Rurais

– Fetraf-SC

– Sinasefe Seção IFSC

– Sindsaúde/ SC

– Sintrasem

– SINTUFSC

– Sindpd – Ciasc

– SINDPD – Dataprev

– SINDPD – Serpro

– Sintaema – CASAN

– SINTECT

– SITESPM-CHR

– SISME

– SINDI-SJCR

– Sintrajusc

– Sintespe

– Sindprevs

– UFFS (Chapecó – Técn.)

– Sinergia

– Sinte SC

– SINPSI/SC

– Auditores Fiscais

– SEEB – Bancários

– Sintraseb Blumenau

– Sitespm-CHR – Chapecó

– Sinsej Joinville

– Sintram – São José

— Chapecó 9h – Trevo da BR 282

— Florianópolis – 15h – Ticen

— Lages – 16h30 – Calçadão Pça João Costa

— Ararangua – 8h – Em frente ao INSS

— Caçador – 9h – Largo Caçanjurê

— Itajaí – 5h – Centro

— Joinvile – 14h – Praça da Bandeira

— Blumenau – 13h30 – Praça Victor Konder

— Campos Novos – 8 h – BR 282/BRF

— Rio do Sul – 9h – Praça da Catedral, BR 470

SÃO PAULO

– Metroviários

– Petroleiros

– Bancários

– Professores

– Saúde

– Ferroviários vão parar a linha 8 diamante/esmeralda

— 16h ato em frente ao vão livre do MASP, na Avenida Paulista, na capital, seguido de caminhada.

ABC

— Metalúrgicos do ABC farão ato em frente ao Sindicato, em São Bernardo do Campo e às 9h sairão em caminhada até a Praça da Matriz.

— Químicos ABC vão parar principais empresas em Santo André, Diadema, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra.- Professores do ABC

— Professores da rede particular do ABC também vão paralisar suas atividades

— 7h concentração na Praça Santa Cruz, rua São Bento, 1265

— 9h marcha pelas ruas do centro da cidade

ARARAQUARA

— 7h concentração na Praça Santa Cruz, rua São Bento, 1265

— 9h marcha pelas ruas do centro da cidade

BAURU

— Das 6h às 9h, ato na Avenida Rodrigues Alves, em frente a Câmara Municipal

CAMPINAS

— 16h ato no Largo do Rosário

GUARULHOS

— 4h30 ato no Aeroporto de Cumbica

JUNDIAI

— 9h30, na Rua XV de Novembro, 336, centro de Jundiaí

MOGI DAS CRUZES

— 6h, na Praça Marisa, centro de Mogi das Cruzes

OSASCO

— Bancários vão fechar as agencia na Avenida dos Autonomistas e Rua Antonio Àgu, ruas centrais da cidade

— Comerciários vão fechar as lojas no calçadão

— Professores de Osasco farão aula pública no calçadão

— 11h caminhada pelo calçadão de Osasco

RIBEIRÃO PRETO

— 9h ato na Rua Álvares Cabral, centro da cidade

— 11h concentração na Esplanada Pedro II

SANTOS

— 6h ato na Martins Fontes, entrada de Santos via centro da cidade

— 6h ato na Av. Presidente Wilson, em frente ao teleférico de São Vicente, na Baixada Santista

SÃO CARLOS

— 7h concentração na Praça Santa Cruz, rua São Bento, 1265

— 9h marcha pelas ruas do centro da cidade

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

— 17h ato em frente ao terminal urbano

SOROCABA

– Rodoviários

– Metalúrgicos

– Químicos

— 8h passeata na Zona Norte

— 9h concentração na Praça Cel Fernando Prestes

TOCANTINS

– Educação

— 8h ato na Avenida JK, com concentração em frente ao Colégio São Francisco.