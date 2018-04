Projeto amplia conscientização sobre reciclagem em escolas de Várzea Grande – MT

O Projeto 3R’s “Reciclar é Bom, Reutilizar é Melhor e Reduzir é Melhor Ainda”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) em parceria com a equipe da Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) inicia as atividades de 2018 atendendo mais dez escolas da Rede pública municipal de Ensino. O ano passado, o projeto foi responsável pela coleta de quase 26 toneladas de resíduos no entorno das escolas participantes.

Segundo Vagner César de Souza Barros, técnico da Educação Ambiental da Secretaria de Educação, o projeto teve início em 2016, atendendo até 10 escolas a cada ano, abrangendo cerca de 7 mil alunos, num trabalho de conscientização sobre os benefícios de reduzir, reutilizar e reciclar o lixo produzido no ambiente escolar, estendendo as experiências e vivências aprendidas para o ambiente familiar.

“As questões relacionadas ao lixo, reciclagem, reutilização e o reaproveitamento vêm sendo considerados cada vez mais urgentes e importantes em nossa sociedade, pois o futuro depende da relação estabelecida entre a natureza o uso do homem e dos recursos naturais disponíveis. Segundo os Parâmetros Curriculares de 1997, é necessário fazer considerações sobre todo o lixo como um importante arsenal de matéria – prima a ser reciclada, reutilizada e reaproveitada” disse o técnico.

O Projeto 3 R’s tem por finalidade propor para as escolas municipais um trabalho pautado em atitudes de consciência, formação de valores, interações, brincadeiras interativas e competição entre as escolas através de gincana de reciclagem. O projeto busca também a sensibilização através de palestras a alunos e funcionários das escolas quanto ao uso e desperdício de papel e as maneiras corretas do descarte ou reutilização dos materiais.

As escolas participantes deverão seguir um cronograma, contidas as ações que irão ocorrer por meio de atividades reflexivas em sala de aula orientada pelos professores com os seguintes conteúdos: desenvolvimento e consumo sustentável, energias renováveis, uso racional da água, agricultura sustentável, poluição das águas e do ar causado pelo lixo. As gincanas serão organizadas com provas sociais e culturais com as devidas pontuações e regras a serem seguidas. A pontuação obtida na gincana dará direito a produtos para uso coletivo na escola advindo da venda dos resíduos para a RECICLATE, empresa parceira do projeto. As escolas participantes que conseguirem se classificar em primeiro e segundo lugares em quilos de material reciclável arrecadado ganharão para seus alunos uma aula de campo no SESC Pantanal em Poconé, para o primeiro lugar e uma aula de campo no Parque das Águas em Cuiabá, para o segundo lugar.

A arrecadação dos materiais recicláveis já começou nas escolas participantes e segue até o dia 14 de setembro. O resultado oficial da gincana será divulgado no dia 21 de setembro e a finalização do projeto vai acontecer em outubro, com a entrega dos prêmios e das aulas de campo aos vencedores da gincana.

Para o secretário Silvio Fidelis, é fundamental promover na Rede pública municipal ações que estimulem a reflexão sobre as políticas públicas voltadas ao meio ambiente e a sustentabilidade. Para ele, o projeto 3 R’s com foco na coleta seletiva dos materiais recicláveis, pautado em um trabalho eficiente de sensibilização dos envolvidos de maneira prática e dinâmica tem alcançado resultados extremamente positivos.

“Através das atividades em sala de aula, oficinas de reciclagem e da gincana, o projeto tem um papel fundamental na conscientização sobre a importância da preservação ambiental, especialmente, no que se refere aos cuidados para o não acúmulo de lixo e o seu destino correto. Promovendo e incentivando a coleta seletiva dos materiais recicláveis nas escolas, estamos fomentando a redução da exploração dos recursos naturais, bem como estimulando a destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados em Várzea Grande”, pontuou.

As escolas municipais contemplados neste ano são as EMEBs JÚlio Corrêa, Senhora Dirce Leite, Salvelina Ferreira da Silva, Gonçalo Domingos de Campos, Ana Francisca de Barros, Ten. Abílio da Silva, Apolônio Frutuoso da Silva, Antonio Joaquim de Arruda, José Estejo e Ednilson Francisco Kolling.

Fred Nogueira