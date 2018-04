Nexa Resources obtém licença prévia do Projeto Aripuanã/MT

A Nexa Resources (ex-Votorantim Metais) obteve a licença prévia/LP, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sema-MT) para o Projeto Aripuanã. A aprovação no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Consema) contou com 15 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções.

A empresa investirá R$ 1 bilhão no desenvolvimento de um projeto polimetálico de zinco, cobre e chumbo no município de Aripuanã, no noroeste de Mato Grosso. O projeto fortalece a posição da Nexa Resources como uma das cinco maiores produtoras mundiais de zinco, liderando a produção do minério na América Latina.

O investimento consiste em uma mina subterrânea para lavra e beneficiamento dos minérios zinco, cobre e chumbo. O Projeto Aripuanã representará o início das atividades da empresa no Estado. O empreendimento está previsto para entrar em operação em 2020.

“A licença prévia representa um passo importante para o crescimento da produção de zinco e para o alcance de nossas metas, sempre com respeito ao nosso compromisso de agir de forma transparente e com respeito às partes interessadas”, afirma o gerente Geral do Projeto Aripuanã, Marcelo Costa.

A próxima etapa no processo de licenciamento ambiental é obter as licenças de instalação/LI e operação/LO. A empresa vai dar sequência ao processo por meio do atendimento às condicionantes estipuladas para, em breve solicitar a LI. A expectativa é que nas fases de construção e operação sejam gerados 1.600 postos de trabalho.

Em paralelo serão detalhados os estudos ambientais previstos no Plano de Controle Ambiental (PCA).

Desde 2015 a Nexa desenvolve programas socioambientais em parceria com a Prefeitura de Aripuanã. Destaque para o programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE), que tem contribuído para a melhoria do ensino da rede pública municipal. No total seis mil pessoas foram atendidas pelo projeto. Outra frente de trabalho é o Apoio à Gestão Pública (AGP). As ações são realizadas com apoio do Instituto Votorantim.

Atualmente, a empresa realiza uma pesquisa em parceria com o SINE (Serviço Nacional do Emprego) para estudar o perfil profissional na região. A pesquisa é essencial para a empresa entender as capacidades e as carências dos futuros candidatos que poderiam atuar na implantação e operação da mina de zinco.

Thiago Itacaramby