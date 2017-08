Fávaro assegura recursos para implantação sustentável de ponto turístico

O vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, visitou na manhã desta segunda-feira (20.08) a Lagoa Salobão, localizada no município de Nobres. O local é um potencial turístico da região e deve receber recursos de compensação ambiental para sua implementação.

Durante a visita, Fávaro destacou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) não se resume apenas em multas e embargos, ela também tem compromisso com o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso. “Temos trabalhado com criatividade para que isso aconteça, sem nos deixar desanimar diante da crise econômica pela qual o país passa”.

O projeto de utilização da lagoa para atividades turísticas ficou a cargo da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Assim que ele estiver pronto, deve ser encaminhado para uma câmara de compensação ambiental da Sema, onde será discutido o valor de investimento para implementação da atividade no local.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, e sua equipe de engenheiros, também estiveram na lagoa para analisar a área. “O município é um potencial na produção de calcário, cimento, brita, entre outros, mas sem dúvida o maior de todos é o turismo. Com ele geramos emprego e renda sem agredir a natureza”. Neurilan pontuou ainda que a lagoa só será uma realidade graças à sensibilidade do secretário em entender o anseio da população.

Para o secretário executivo da Sema, André Baby, a lagoa é belíssima e sua utilização só tem a acrescentar no desenvolvimento do estado. “O trabalho conjunto é imprescindível para que esse lugar fantástico entre no roteiro de visitação”.

Também participou da agenda o deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), representantes da prefeitura da cidade, da câmara dos vereadores e do setor de turismo.

Grupo de trabalho

Após a visita, ficou definido um grupo de trabalho composto pela prefeitura e pelo setor de turismo que trabalhará ao lado da equipe da AMM na elaboração do projeto da área. Conforme a arquiteta da AMM, Carla Feijó, o primeiro passo da equipe será fazer a topografia da área. “Vamos ter que levantar o tamanho da lagoa, identificar a idea principal e ir assim construir o projeto”.

Sobre a lagoa

O turismólogo da prefeitura, Daniel Silva, explica que a lagoa desagua no Rio Cuiabazinho. Na área onde ela está localizada poderá ser construído um circuito de 11 produtos turísticos, como flutuação, mergulho de cilindro, passeio de boia por cerca de 2.700 metros, entre outros. “Apresentamos nossa proposta para o Sebrae. Em breve teremos um laudo técnico sobre o que vamos precisar para que esses produtos funcionem”.

Ouvindo as demandas

Mesmo se recuperando de um acidente de carro sofrido no sábado (19.08) o prefeito da cidade, Leonir Hanel, fez questão de receber o secretário Carlos Fávaro na prefeitura, onde reuniu cerca de 60 pessoas entre vereadores e funcionários da casa. “Em poucas palavras externo minha gratidão ao trabalho do secretário”.

Carlos Fávaro também ouviu as demandas da cidade. Entre os pedidos está a construção de uma brigada municipal mista no distrito de Bom Jardim, onde ocorreu um incêndio recentemente. “Vamos viabilizar uma brigada e em breve deve chegar um veículo para região fruto da renovação de frota do Indea, que é nosso parceiro”.