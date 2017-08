Bombeiros combatem incêndio florestal na maior Reserva Particular do Brasil

Duas frentes de propagação do fogo atingem a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço, no Pantanal Mato-grossense. No setor norte o incêndio foi controlado na terça (29.08) pela confecção de aceiros que vão até o rio Cuiabá. Já a frente sul ganhou força nos horários críticos do dia, entre o meio dia e o fim da tarde.

Nas laterais o fogo pode ser confinado em uma área úmida e com a construção de um aceiro pela equipe terrestre. No outro lado as chamas ultrapassaram as linhas de defesa e está recebendo mais atenção nesta quarta. O Batalhão de Emergências Ambientais tem 13 militares empenhados no combate e conta com o apoio de 20 brigadistas da RPPN.

Cerca de 30 mil litros de água foram lançados na terça sobre incêndio e estima-se que até agora 1.500 ha tenham sido atingidos pelo fogo.

Por Augusto Pereira