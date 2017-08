Taques e Temer participam da inauguração da primeira usina de etanol de milho do país

Mato Grosso ganhou nesta sexta-feira (11.08) a primeira usina de produção de etanol de milho do Brasil. Localizada em Lucas do Rio Verde, a planta da FS Bioenergia produzirá 240 milhões de litros de etanol, além de 180 mil toneladas de farelo, 6 mil toneladas de óleo de milho e energia, por ano. O presidente da República, Michel Temer, e o governador Pedro Taques participaram da cerimônia de inauguração.

A planta é fruto de uma parceria entre a Fiagril e a americana Summit Agricultural Group, contando com recursos na ordem de R$ 450 milhões do Brasil e do exterior. Na ocasião, Taques disse que usina é uma representação da forma como o governo quer ver o Estado. “Sendo um Estado indutor do crescimento e não atrapalhador. Tudo que buscaram junto ao governo foi resolvido em tempo recorde, na forma que temos que agir”, disse o governador.

Lembrando o tamanho da produção, Taques disse que Mato Grosso pode absorver mais 29 plantas como a inaugurada em Lucas do Rio Verde. Taques também disse ao presidente Temer que Mato Grosso ajuda muito o Brasil, mas que o Governo Federal precisa ajudar mais o estado. Ressaltou que o estado exportou 16 bilhões de dólares em 2015 e contribuiu para o superavit da balança comercial.

Diante da contribuição para a economia nacional, o governador pediu que o estado seja olhado de forma diferente pela União. Para Taques, há necessidade do Governo Federal resolva problemas como a saída para o norte, através da BR-163 e para o Oeste pela BR-242, bem como a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) e a Ferrogrão.

Taques lembrou que a região de Lucas do Rio Verde está crescendo muito e precisa de um campus da Universidade Federal de Mato Grosso e de escolas que formem a população para lidar com alta tecnologia.

Já o presidente Michel Temer destacou o trabalho econômico do governo para colocar a inflação dentro da meta e também a diminuição dos juros. Para ele, este trabalho dá confiança ao empresariado para fazer novos investimentos. “Tento acabar com a ideologia de que o empresário é alguém a margem”, afirmou o presidente.

Temer também acredita que novas usinas de etanol de milho devem se instalar pelo país. Para ele, a produção de etanol de milho vai ao encontro com o que o Brasil assinou no acordo de Paris, uma vez que é uma energia limpa e renovável. “E não é só o etanol de milho, mas também outros produtos. Tudo isso é fruto da criatividade humana”, comentou o presidente em seu discurso.

Com a agenda do presidente Temer em Mato Grosso, o governador Pedro Taques convidou para o evento os governadores Marcelo Miranda (Tocantins), Confúcio Moura (Rondônia) e David Almeida (Amazonas). Também acompanharam os vice-governadores Carlos Brandão (Maranhão) e Papeleu Paes (Amapá).

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi destacou a importância da planta na cidade para o consumo a produção local de milho. O ministro acredita que a nova usina deve fomentar o mercado para a abertura de novas plantas como a de Lucas do Rio Verde. Blairo também lembrou que o uso do milho para fazer etanol em nada atrapalha na questão da alimentação. Segundo ele, o Brasil pode dobrar a produção de milho. No entanto, ainda não faz por conta do baixo preço pago pela produção. Comentou que o Governo Federal teve que repassar R$ 800 milhões para ajudar a elevar o preço da compra de modo que o produtor não tenha prejuízo.

Representando os investidores na cerimônia, o CEO da FS Bioenergia, Henrique Ubrig, agradeceu o apoio do Estado, disse que Mato Grosso é um exemplo para o Brasil, por conta da sua competência agrícola em soja, milho, algodão e outras culturas. Afirmou também que no início dos trabalhos, procurou-se tecnologia que já era usada nos Estados Unidos em mais de 100 plantas espalhadas pelo país. Lembrou que a planta de Lucas do Rio Verde vai ajudar o país a ser autossuficiente em etanol. “A união de esforço do setor privado e setor público é fundamental”, disse.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, destacou o espírito empreendedor de Lucas do Rio Verde, e falou que a inauguração, mesmo em momento de crise, mostra que a retomada do país está se iniciando. “Esse é o Brasil que produz, o Brasil que dá certo e queremos ser exemplo para todo o país”, afirmou antes de listar os números da produção local de de 8 milhões de toneladas de soja, 10 milhões de toneladas milho.

Algodão

Antes da inauguração da FS Bioenergia, o governador Pedro Taques e o vice-governador Carlos Fávaro acompanharam o presidente Temer e o ministro Maggi no lançamento simbólico da colheita do algodão no país. Sozinho, o estado de Mato Grosso é responsável por 67% do total da produção nacional da fibra.

O governo de Mato Grosso criou Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (Proalmat) em 1997, desde de então o estado deu um salto na produção. Maggi destacou ainda que o impulso à cultura da fibra foi maior por conta da criação da Fundação Mato Grosso, que fez pesquisas de melhoramento e da insistência dos produtores em permanecer com a cultura.

Em acordo feito com o governador Pedro Taques, os produtores de algodão, através da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), disponibilizam ao Estado 800 mil uniformes escolares para os alunos das escolas estaduais.

Thiago Andrade