Novos leilões aumentam escoamento de milho do Centro-Oeste

Os leilões de incentivo ao escoamento de milho do Centro-Oeste realizados ontem (17) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) atingiram quase 100 por cento de negociação. O de Prêmio para o Escoamento (PEP) de 240 mil toneladas do produto foi todo negociado. Foram 120 mil toneladas divididas entre Goiás e Mato Grosso do Sul e a outra metade foi para Mato Grosso.

Já pelo Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), foram negociadas 98% das 578 mil toneladas ofertadas, ou seja, 568.740 t. Desse total, foram 30 mil de Goiás, 60 mil de Mato Grosso do Sul e 488 mil t de Mato Grosso, que teve todo o volume negociado.

Estas operações foram autorizadas pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos (Ciep) no começo de abril, e têm a finalidade de garantir preço ao produtor de milho e incentivar o escoamento do excedente de produção para os grandes centros consumidores.

Para a próxima quinta-feira (24), estão programados mais dois leilões de 120 mil toneladas pelo PEP, para Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal (Aviso 177), e de 90 mil toneladas, pelo Pepro, para os mesmos estados.

