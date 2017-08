Nilson Leitão destaca terceirização e reforma trabalhista em congresso de agronegócio

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT), destacou que a reforma trabalhista traz transparência e segurança jurídica a partir da modernização da legislação. “Trouxe benefícios não só para o setor produtivo nacional, mas para o país inteiro. Precisamos acompanhar as novas relações de trabalho instituídas, principalmente, pelas novas tecnologias”, disse. Durante o 16º Congresso Brasileiro do Agronegócio, evento promovido pela ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio, nesta segunda-feira (7), o parlamentou lembrou ainda que a terceirização foi outra conquista da FPA. “A nova Lei conseguiu estruturar a vida do trabalhador que já era terceirizado em vários setores. Ganhamos em segurança jurídica para ambos os lados. O que fizemos foi legalizar a situação de milhares de prestadores de serviço que não tinham amparo legal”, afirmou. Realizado desde 2002, o evento reúne os principais formadores de opinião e executivos do agronegócio brasileiro. O tema deste ano é “Reformar para Construir”, dividido em três linhas de debate: a necessidade de adaptações das leis trabalhistas às condições da atividade agrícola, a imprescindibilidade de reforma tributária como indutora do desenvolvimento do setor, e a nova geopolítica mundial. Ao todo, são 830 participantes na plateia, 220 jornalistas de todo o país e 5.500 pessoas acompanhando a transmissão ao vido do evento pela internet. “Esta é uma das melhores oportunidades para se discutir o setor e as pautas mais urgentes a serem postas na mesa de negociação com o governo federal e a sociedade. É preciso, cada vez mais, fala sobre o agronegócio do ponto de vista econômico e social, de onde sai a comida que vai para mesa de todos nós”, finalizou.