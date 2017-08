Nilson Leitão acompanha Temer em agenda do agronegócio em Mato Grosso

O presidente Michel Temer fez sua primeira visita a Mato Grosso nesta sexta-feira (11) acompanhado do ministro Blairo Maggi (Agricultura), governador Pedro Taques, e do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT).

O avião da Força Aérea com a comitiva presidencial pousou em Sinop no começo da manhã, onde o presidente foi recepcionado pela prefeita Rosana Martinelli (PR). Em seguida, de helicóptero, seguiram para uma fazenda em Lucas do Rio Verde, onde Temer cumpriu seu primeiro compromisso em Mato Grosso; a abertura simbólica da colheita nacional do algodão, commodity da qual o estado é líder na produção.

Ainda no município o presidente inaugurou a primeira usina para fabricação de etanol exclusivamente a partir do milho. O empreendimento da FS Bioenergia – que nasceu da junção das empresas Fiagril e Summit Agricultural Group – terá capacidade de produzir por ano aproximadamente 210 milhões de litros de etanol, 6,2 mil toneladas de óleo de milho, coprodutos para utilização na ração animal, além de exportar 60 mil megawatts de eletricidade.

Ao usar da palavra o governador Pedro Taques, destacou o potencial agrícola de Mato Grosso e pediu apoio do governo federal para obras de infraestrutura de transportes, consideradas essenciais para garantir competitividade da porteira para fora. “O Brasill precisa olhar de forma diferenciada para Mato Grosso”, disse Taques cobrando a conclusão da pavimentação da BR-163, além do andamento das ferrovias FICO e Ferrogrão.

Temer, por sua vez, relembrou a infância na roça de algodão de seu pai e se disse impressionado com o que viu ao sobrevoar a região. “Eu saio daqui muito animado. Saio dizendo que o Brasil tem jeito porque eu vejo o exemplo de Lucas do Rio Verde”.

O presidente garantiu que os investimentos em infraestrutura serão feitos, falou da urgência da continuidade de aprovação das reformas e destacou a importância do agronegócio para a economia do Brasil. “Apanhamos o País numa das maiores recessões dos últimos tempos. O primeiro passo foi combater a recessão. Debelar e recessão e caminhar para o desenvolvimento e tudo isso envolve o setor agropecuário”, disse o presidente parabenizando em seguida os investimentos feitos na usina de etanol de milho.

Para o presidente da FPA, deputado Nilson Leitão, a visita do presidente Temer em Mato Grosso foi importante para que ele pudesse ver pessoalmente a grandeza do setor. “O presidente Temer conhece os números do agronegócio, mas foi fundamental que ele pudesse ver com os próprios olhos a força e a grandeza do setor. Ele ficou impressionado com o que viu e ouviu em Lucas do Rio Verde”.

Também acompanharam a agenda com o presidente, os deputados federais Adilton Sachetti e Victorio Galli, senador José Medeiros, secretário de Política Agrícola do ministério da Agricultura, Neri Geller, governadores (que participaram do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Cuiabá), David Almeida (Amazonas), Confúcio Moura (Rondônia), Marcelo Miranda (Tocantins), vice-governadores Carlos Brandão (Maranhão), Papaléo Paes (Amapá) e a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Hafsa Abdulla Mohamed.

Assessoria