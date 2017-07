Fórum das Cadeias Produtivas começa hoje

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), é parceiro do Fórum das Cadeias Produtivas, que faz parte da programação da 53ª Expoagro. O Fórum será realizado de 10 a 14 de julho, no Centro de Evento da Acrimat, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, na capital. O evento é uma realização do Sindicato Rural de Cuiabá.

A abertura do Fórum das Cadeias Produtivas, será nesta segunda-feira (10.07), às 8h30. As inscrições para as palestras são gratuitas e poderão ser feitas no local. Após a abertura, serão ministradas palestras que abordarão a importância do FCO Rural no desenvolvimento de Mato Grosso, inovação tecnológica, suplementação de bovinos, piscicultura como desenvolvimento sustentável, e energia solar.

Na terça-feira (11.07), a partir das 8h, os assuntos serão sobre intensificação em manejo de pastagem, utilização do DDG na dieta para gado de corte, recomendações genéticas para produção de novilho precoce, novas tecnologias e influências na seleção moderna. A programação do dia será encerrada com uma mesa redonda onde será discutido a “avaliação genética”.

Na quarta-feira (12.07), com início às 8h, as palestras serão sobre impactos econômicos e intensificação da cria, transferência de embrião para melhoramento genético, seleção para produtividade e qualidade de carne, produzir carne para o mercado ou indústria. E às 14h tem o momento Imac, onde o presidente do Instituto Mato-Grossense da Carne, Wagner Bacchi, irá apresentar um panorama das ações do Instituto.

Na sexta-feira (14.07), das 8h30 às 10h30, serão debatidas as oportunidades e os gargalos da logística de Mato Grosso.

