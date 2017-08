Com 67% da produção nacional, MT lança colheita do algodão e inaugura 1ª usina de etanol de milho

Considerado o estado agrícola mais proeminente, Mato Grosso teve hoje um dia histórico. Cumprindo agenda oficial o presidente da República, Michel Temer, acompanhado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, lançou nesta sexta-feira (11.08), a colheita de algodão no estado que concentra nada menos que 67% da produção nacional da pluma. A visita foi à Fazenda Boa Vista, localizada no município de Lucas do Rio Verde.

“Diferente de outros estados que começaram o plantio do algodão e pararam, em Mato Grosso investimos em pesquisa e tecnologia e, através da criação da Fundação Mato-grossense de Algodão, fortalecemos o setor. Na colheita de hoje estamos falando de algo em torno de 360 arr/ha, o que é muito diferente de quando começamos anos atrás e plantávamos 150 arrobas por hectare, passamos de 32% de aproveitamento da fibra para 45%. A cada ano a cultura de firma e cresce em Mato Grosso”, disse o ministro Blairo Maggi.

Após o lançamento simbólico da colheita, Temer participou da inauguração da 1ª Usina de Etanol do Brasil produzido através do milho. “Sem dúvida alguma isso coloca nosso estado como centro do agronegócio nacional, já que produzimos 67% do algodão do País, 34% do milho, 30% da soja e 30 milhões de cabeça de gado”, comemorou Maggi.

Para Temer a escolha de Blairo Maggi da credibilidade ao setor da agricultura. “Quando assumimos o Governo precisávamos de alguém que conhecesse o setor, e convenhamos, Blairo fez mais em 15 meses do que se fez em 15 pela agricultura brasileira”, atestou o presidente durante inauguração da 1a Usina de Etanol de milho do Brasil.

Junção entre as empresas Fiagril e Summit Agricultural Group, a FS Bioenergia foi criada para produzir etanol e coprodutos do milho, com uma capacidade de 685 m³/dia, ou seja, 250 milhões de litros/ano.

“Inicialmente serão 240 milhões de litros por ano, que consumirão 600 mil toneladas de milho. Algo que praticamente nem mexe nas quase 28 milhões de toneladas produzidas apenas em Mato Grosso. Sem dúvida é um projeto histórico que trará muito retorno ao País”, declarou o CEO da FS Bioenergia no Brasil, Henrique Ubrig.

ALGODÃO EM NÚMEROS

De acordo com o 11º Levantamento de Safra da Conab, divulgado nesta quinta-feira (10.08), o Brasil deverá colher 1,5 milhão de toneladas de algodão pluma, mesmo com a estimativa de queda de 1,7% na área cultivada. Mato Grosso é disparado o maior produtor do país, com produção total de algodão em pluma que deve chegar a 1,0 milhão de toneladas – um aumento de 15% em relação à passada, de 2015/2016, que foi de 880,5 mil toneladas. O Brasil está entre os 5 maiores produtores e exportadores mundiais de algodão em pluma.

A FORÇA DO MILHO

A previsão de colheita de milho é de 97,1 milhões de toneladas no Brasil. Mato Grosso também se destaca como o maior produtor deste grão no País. Segundo a Conab, a previsão de colheita é de 27,6 milhões de toneladas. Isso significa, um aumento de 81,4% em relação à safra 2015/2016, que foi de 15,2 milhões de toneladas.