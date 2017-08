CNA e entidades do agro pedem mudança no comando da política de irrigação

Seminário na Confederação debateu o tema; ao final foi distribuída a “Carta Aberta dos Irrigantes”

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e mais oito entidades do setor pediram, nesta quinta (24), a transferência do comando da Política Nacional de Irrigação para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) durante o “Seminário Irrigação no Brasil: Uma nova Gestão”.

Em um documento denominado “Carta Aberta dos Irrigantes”, a CNA e as entidades propõem a mudança imediata na condução da agricultura irrigada do país, atualmente sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, “cujas atividades são direcionadas a obras de infraestrutura”.

Recentemente, o Ministério extinguiu a Secretaria Nacional de Irrigação (SENIR) “deixando a atividade sem comando e direcionamento”. “A condução da política de agricultura irrigada no Brasil enfrenta um quadro de abandono por parte do governo federal”, diz o texto da carta.

Na abertura do Seminário, o presidente da CNA, João Martins, afirmou que a instituição vai trabalhar para transferir ao MAPA a Política Nacional de irrigação. “É urgente alterar o modelo institucional em vigor passando o controle para o Ministério da Agricultura”.

O documento destaca que o MAPA é o órgão adequado para executar as demandas da agricultura irrigante. “O fortalecimento da Política Nacional de Irrigação levará à expansão da área irrigada, verticalizando a produção agropecuária, gerando empregos, reduzindo o risco climático e promovendo o uso eficiente dos recursos naturais”.

A “Carta Aberta dos Irrigantes” foi entregue aos deputados Tereza Cristina (PSB/MS) e Guilherme Coelho (PSDB/PE), representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. “Esse é um tema sensível. Precisamos avançar na adoção de uma política de irrigação que atenda aos interesses do produtor”, disse a deputada.

Além da CNA, as seguintes entidades assinam o documento: Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do MAPA; Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem; Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação; Associação do Sudoeste Paulista de Irrigação e Plantio na Palha; Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia; Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás; Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais; e o Sindicato dos Produtores Rurais de Luis Eduardo Magalhães.

Seminário

Promovido pela CNA, o evento foi dividido em dois painéis sobre Agricultura irrigada: a Ótica do Setor Produtivo e a Integração das Políticas Públicas do Setor Água. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA) e da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, Muni Lourenço, participou dos debates.

O presidente da Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Marcus Tessler, conduziu a primeira discussão e afirmou que não há outro país no mundo com a capacidade e condição que o Brasil tem para expandir a agricultura irrigada. “Hoje são quase 6 milhões de hectares de área irrigada, mas temos potencial para alcançar 60 milhões”.

Na visão do diretor da Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo), Alécio Maróstica, “o Brasil tem muita água, mas tem também, na mesma proporção, uma grande ausência de gestão, planejamento, organização e investe muito pouco em conhecimentos de irrigação e recursos hídricos, entretanto o simples fato de estarmos reunindo para discutindo o problema nos da esperança. Acredito que vamos encontrar a melhor solução para os problemas”, destaca, diretor da Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo).

Já o representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Evilásio Fraga, explicou que a irrigação é uma ferramenta de trabalho que o produtor rural utiliza para otimizar a atividade. “Ela é a combinação de água, solo e planta. É uma tecnologia de apoio ao desenvolvimento do setor”.

Também participaram do painel os representantes da Associação dos Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais (IRRIGANOR), Adson Ribeiro e Ana Maria Soares Valentini.

O pesquisador da Embrapa, Lineu Neiva, foi o moderador do segundo debate e explicou que a área irrigada no Brasil irá crescer de forma ordenada e sustentável, independentemente do governo. “É fundamental que haja a integração da política de irrigação com as políticas setoriais, principalmente as de recursos hídricos”.

O diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, o Coordenador de Agricultura Irrigada do MAPA, José Silvério da Silva, e o Coordenador Geral de Produção Sustentável também do Ministério, Mychel Gomes, participaram da mesa.

Acesse a Carta assinada aqui: http://febrapdp.org.br/download/publicacoes/Carta_Aberta_dos_Irrigantes_assinada.pdf

CNA