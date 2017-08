China faz investigação antidumping contra importação de frango brasileiro

O Ministério de Comércio da China anunciou nesta sexta-feira (18) o início de uma investigação sobre possível dumping (venda de produtos com preço abaixo de mercado) nas importações de frango procedentes do Brasil. A informação é da agência EFE.

A investigação se prolongará por pelo menos um ano, até 18 de agosto de 2018, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, informou o Ministério em um comunicado.

A pasta estima que 50% do fornecimento de frango na China, o segundo maior consumidor desta carne do mundo, procedia do Brasil entre 2013 e 2016.

Além disso, a China é o maior consumidor mundial de frango brasileiro, e 85% das importações congeladas desta carne procedem do Brasil.

O Brasil substituiu os EUA como o maior fornecedor de frango à China porque o gigante asiático lançou taxas antidumping contra as importações do setor procedente de produtores americanos em 2010.

ABr